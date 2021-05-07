Вишкіл передбачає тренування на суші та в морі

НАТО проведе широкомасштабні навчання в кількох країнах Європи. Участь у них візьмуть дев'ять тисяч військових. Вишкіл передбачає тренування на суші та в морі.

Зокрема, швидке переміщення сил і техніки через європейські кордони. Мета - перевірити готовність і військову мобільність сил Альянсу. Розпочнуться маневри 20 травня і триватимуть цілий місяць.