В Європі відбудуться широкомасштабні навчання НАТО [ Редактировать ]
НАТО проведе широкомасштабні навчання в кількох країнах Європи. Участь у них візьмуть дев'ять тисяч військових. Вишкіл передбачає тренування на суші та в морі.
Зокрема, швидке переміщення сил і техніки через європейські кордони. Мета - перевірити готовність і військову мобільність сил Альянсу. Розпочнуться маневри 20 травня і триватимуть цілий місяць.
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