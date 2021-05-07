В ООН заявили про наближення екологічної катастрофи. Про це у своєму зверненні повідомив генсек організації Антоніу Гутерреш. За його словами, минулий рік став безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних змін.

Зокрема, концентрація вуглекислого газу сягнула нового максимуму - на 148 відсотків вище доіндустріального рівня. Гутерреш наголосив - "планета справді опинилася на краю прірви". На думку генсека ООН, розв'язанням проблеми стане скорочення глобальних викидів.