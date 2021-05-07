Генсек ООН заявив про наближення екологічної катастрофи [ Редактировать ]
В ООН заявили про наближення екологічної катастрофи. Про це у своєму зверненні повідомив генсек організації Антоніу Гутерреш. За його словами, минулий рік став безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних змін.
Зокрема, концентрація вуглекислого газу сягнула нового максимуму - на 148 відсотків вище доіндустріального рівня. Гутерреш наголосив - "планета справді опинилася на краю прірви". На думку генсека ООН, розв'язанням проблеми стане скорочення глобальних викидів.
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