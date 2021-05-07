Стрілянина в американській школі. Шестикласниця поранила трьох людей - двох учнів і одного дорослого. Стався інцидент у штаті Айдахо. Дівчинка відкрила вогонь в шкільному коридорі. Вчителю вдалося роззброїти нападницю, згодом її затримали поліцейські.

Всіх поранених - ушпиталили. Дорослого після надання медичної допомоги відпустили, а дітей залишили в лікарні. Мотив нападу школярки наразі невідомий.