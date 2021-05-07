Стрілянина у Бразилії: спецоперація закінчилась вбивствами [ Редактировать ]
25 людей загинули через стрілянину в Ріо-де-Жанейро. Вона сталася в метрополітені під час спецоперації проти наркоторгівців. Серед жертв - офіцер поліції і 24 члени наркогрупи.
Також поранено двох пасажирів підземки і двох правоохоронців. Це найбільша кількість загиблих під час спецоперацій з 2016 року - відколи почали вести таку статистику.
Румба Габріель, очевидець:
Було моторошно. Хоча водночас для нас це звичне явище. У фавелах таке трапляється постійно. І змінити це неможливо.
Джефф Амадеус, очевидець:
Я ще ніколи не бачив такого. Багато жертв. Це - повний абсурд.
по теме
Вона сталася в метрополітені під час спецоперації проти наркоторгівців. Серед жертв - офіцер поліції і 24 члени наркогрупи
Стрілянина зчинилась у метрополітені під час поліцейської спецоперації проти наркоторговців
Більшість дітей вдалося врятувати, бо вихователі разом із ними сховалися у сповивальній кімнаті. Після розправи хлопець поранив себе. Його схопили. Мотиви вчинку невідомі
Удома в чоловіка, який у Маріупольському АТБ порубав сокирою вітрини та товар, знайшли цілий арсенал. Під час обшуку поліція вилучила сокиру, гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати та канабіс
олиция Рио-де-Жанейро ликвидировала более 20 членов наркогруппировки В результате перестрелки с бандитами погиб один из силовиков