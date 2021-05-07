Отримати щеплення від COVID-19 можна без декларації з сімейним лікарем - МОЗ [ Редактировать ]
Сьогодні ще дві області вийшли з "червоної" карантинної зони: Запорізька та Полтавська. А вже завтра її залишить Сумщина. Тож на "ковідній" мапі України не залишиться жодного червоного регіону.
З огляду на це, як запевняє міністр Максим Степанов, Україна виходить з третьої хвилі пандемії коронавірусу - хоча ковідна статистика і досі тривожна: майже 8 з половиною тисяч нових заражень за минулу добу. 379 людей - померли. Понад три тисячі хворих - ушпиталили.
Найвищі показники поширення коронавірусу у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та Донеччині.
У МОЗ нагадують: зробити щеплення може кожен охочий, незалежно, чи підписана в нього декларація із сімейним лікарем.
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:
Відсутність декларації не є підставою для відмови для проведення щеплень. Записатись на щеплення можна у зручному для вас кабінеті щеплень без різниці - чи підписали ви декларацію з цим сімейним лікарем, чи не підписали. Якщо трапляються випадки відмови у проведенні щеплень саме через відсутність декларацій - прошу телефонувати на гарячу лінію або контакт-центр МОЗ 0800602019.
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