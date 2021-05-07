Сьогодні ще дві області вийшли з "червоної" карантинної зони: Запорізька та Полтавська. А вже завтра її залишить Сумщина. Тож на "ковідній" мапі України не залишиться жодного червоного регіону.

З огляду на це, як запевняє міністр Максим Степанов, Україна виходить з третьої хвилі пандемії коронавірусу - хоча ковідна статистика і досі тривожна: майже 8 з половиною тисяч нових заражень за минулу добу. 379 людей - померли. Понад три тисячі хворих - ушпиталили.

Найвищі показники поширення коронавірусу у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та Донеччині.

У МОЗ нагадують: зробити щеплення може кожен охочий, незалежно, чи підписана в нього декларація із сімейним лікарем.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України: