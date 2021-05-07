В столице был намного усилен контроль за целесообразным использованием препаратов для иммунизации от коронавируса. Теперь прививаться можно только группам расписанных в дорожной карте Министерства здравоохранения Украины. Соответствующий призыв получили главы районных администраций.

В настоящее время на базе консультативно-диагностических центров и центров первичной медико-санитарной помощи находятся пункты вакцинации от COVID-19. Сегодня проводится вакцинация лиц возрастной группы 65+, а также граждан из предыдущих этапов вакцинации.

Департамент обратился к главам РГА с просьбой отметить и со своей стороны директорам определенных медучреждений необходимость соблюдения требований приказа Министерства здравоохранения о дорожной карте по этапности вакцинации целевых групп во время прививочной кампании от COVID-19.

Отмечается, что согласно отчетам Минздрава, среди киевлян, которые прошли вакцинацию "с нарушением" находится 91 человек.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 37 967 граждан. Прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами вакцинации, при этом в лист ожидания записались более 522 тысяч человек.

Кроме того, Министерство здравоохранения уничтожило персональные данные публичных лиц, которые хотели получить прививку от коронавируса вне очереди, но не успели. Теперь избыточными дозами вакцины от коронавируса разрешено прививать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.

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