В среду, 5 мая, Министерство здравоохранения уничтожило персональные данные публичных лиц, которые хотели получить прививку от коронавируса вне очереди, но не успели. С середины апреля в Украине отменили прививание вне очереди остаточными дозами вакцины. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Как заявили в министерстве, вакцинация публичных лиц вне очереди остаточными дозами была отменена приказом № 745 от 16 апреля 2021 года после внесения изменений в дорожную карту по вакцинации.

Поэтому руководствуясь законом "О защите персональных данных", департаменты здравоохранения областей и Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 остаточными дозами.

В министерстве отметили, что теперь избыточными дозами вакцины от коронавируса разрешено прививать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.

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