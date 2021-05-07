"Опозиційна платформа - За життя" підготувала святкові заходи на День Перемоги - Вадим Рабінович [ Редактировать ]
Про вшанування ветеранів говорили сьогодні у Верховній Раді. Нардепи від опозиції кажуть: у неділю на українців чекає чимало святкових заходів по всіх регіонах. У столиці, приміром, з нагоди Дня перемоги відбудеться автопробіг.
Вадим Рабінович, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы никому не дадим этот праздник хоть чуть-чуть принизить. Когда ты не веришь, что страну защищали люди, погибшие за нее от фашизма, это не герои, - то все понятно. Я думаю, что, к сожалению, они не понимают одного, что в Украине на 90% живут благодаря победителям, а не тем, кто прятался по схронам и стрелял в спину, - это разные вещи и разная культура. Надо с себя начинать. Я 9 мая с самого утра буду праздновать этот день. Праздник - он и есть праздник, в душе должен быть. А когда ты сам уже, то и остальные будут, очень много людей. Слава Богу, нет уже этих локаутов, локдаунов, поэтому мы с вами увидим празднующую Украину.
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