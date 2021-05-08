Синоптики предупредили киевлян о чрезвычайной опасности [ Редактировать ]
В субботу, 8 мая, в Киеве ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный ветер в течение дня.
Так, 8 мая утром и днем в Украине порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).
В Киевской области 8 мая днем порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).
В общем, в течение дня в Киеве и области осадков не ожидается. Воздух прогреется до +15 градусов.
Однако ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4 градусов.
Читайте также, год Быка пройдет под управлением Сатурна, который задает погоду, а значит лето будет жарким и дождливым. Июнь, по словам Леонида Горбаня, будет теплым, а вот на июль и август он прогнозирует много осадков и бурь.
Кроме того, в четверг, 6 мая, в Украине похолодает. Практически на всей территории ожидаются дожди, в стране, кроме юго-восточной части, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом), кое-где грозы.
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