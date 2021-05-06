США поддерживают вступление Украины в НАТО, в частности предоставление ей Плана действий по членству в альянсе. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба главы государства.

Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ. Но в Альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО.

Андрей Ермак отметил, что Киев и Вашингтон обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море, в частности геополитические и военные.

Руководитель Офиса Главы государства также сообщил, что следующая встреча политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата может состояться в мае и пройти в очном формате.

На саммите в Бухаресте в апреле 2008 года Североатлантический альянс принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Вместе с тем НАТО не принимает в свои ряды государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

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Как сообщали "Подробности", 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".