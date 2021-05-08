Под Киевом сгорел приют для бездомных [ Редактировать ]
В Боярке, на перекрестке улиц Киевская и Шевченко, масштабный пожар уничтожил приют для бездомных. О происшествии сообщил житель Боярки Сергей Сталюк в соцсети Facebook.
"В Боярке, на перекрестке улиц Киевская и Шевченко, крупный пожар уничтожил приют для бездомных. Пламя было видно из-за крыш соседних домов ", - написал Сталюк.
Сообщается, что происшествие произошло поздно вечером 7 мая, накануне выходных. По информации пользователей соцсетей, в здании, где располагался приют, также находилась контора по предоставлению ритуальных услуг.
Читайте также, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма", на место происшествия уже выехала бригада Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма". Пожарные уже отправились на место происшествия.
Кроме того, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели обнаружили бездыханные тела погибших мужчины и женщины.
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