Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, какие вопросы страны Европейского союза намерены обсудить в ходе саммита, который должен состояться 25 мая. Они планируют обсудить Россию и Brexit.

Об этом он заявил по итогам неформальной встречи глав ЕС.

Глава Франции отметил, что тема России и Brexit поднималась и в ходе сегодняшней встречи.

"Мы обсудили Россию и Brexit. К этим темам мы также вернемся 25 мая", - заявил Макрон.

Напомним, ранее Макрон и Путин провели разговор. Читайте, что они обсуждали.

Ранее сообщалось, что Кравчук сделал резкое заявление в адрес Кремля. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.