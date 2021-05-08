На саммите ЕС обсудят Россию и Brexit - Макрон [ Редактировать ]
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, какие вопросы страны Европейского союза намерены обсудить в ходе саммита, который должен состояться 25 мая. Они планируют обсудить Россию и Brexit.
Об этом он заявил по итогам неформальной встречи глав ЕС.
Глава Франции отметил, что тема России и Brexit поднималась и в ходе сегодняшней встречи.
"Мы обсудили Россию и Brexit. К этим темам мы также вернемся 25 мая", - заявил Макрон.
Напомним, ранее Макрон и Путин провели разговор. Читайте, что они обсуждали.
Ранее сообщалось, что Кравчук сделал резкое заявление в адрес Кремля. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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