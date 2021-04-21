Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в начале лета. Он уже подтвердил свое желание посетить страну.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Он также отметил, что недавний визит президента Зеленского в Париж следует рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.

"Президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину как только позволит эпидемическая ситуация. Сейчас речь идет опять же о первом полугодии или же о лете текущего года. Точной даты мы пока не имеем", - отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись.

А также Зеленский прокомментировал встречу с Макроном.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

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