Макрон посетит Украину [ Редактировать ]
Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в начале лета. Он уже подтвердил свое желание посетить страну.
Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Он также отметил, что недавний визит президента Зеленского в Париж следует рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.
"Президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину как только позволит эпидемическая ситуация. Сейчас речь идет опять же о первом полугодии или же о лете текущего года. Точной даты мы пока не имеем", - отметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись.
А также Зеленский прокомментировал встречу с Макроном.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада не допустят новых военных операций на территории Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил за сегодняшнюю встречу украинского президента Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у самой сильной страны в мире не обязательно должно быть оружие
В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
С немецким канцлером Ангелой Меркель это не обсуждалось