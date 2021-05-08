В Україні відзначають День пам'яті та примирення [ Редактировать ]
Ніколи знову. Напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Україна відзначає День пам'яті та примирення.
Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Луганщину відвідав меморіал "Україна - визволителям" у Міловому та вшанував загиблих покладанням квітів.
У братській могилі цього меморіального комплексу поховано близько трьох тисяч воїнів. Разом із Президентом пам'ять загиблих ушанували також посли країн "Великої сімки" та ЄС.
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