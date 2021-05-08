Вшановували пам'ять загиблих воїнів і на Київщині. Тут сьогодні перепоховали українських захисників другої світової. Спеціальні археологічні бригади продовжують знаходити тіла тих, хто віддав своє життя у боротьбі з нацизмом. На жаль, визначити імена загиблих героїв дослідники не змогли.

Із військовими почестями їх поховали у спільній могилі невідомих солдатів. Більше розкаже Лариса Зубенко.

Двадцять два невідомих воїна - рядові та офіцери. Такі результати роботи пошукової бригади за останні пів року. Ідентифікувати тіла не вдалося, тож сьогодні їх перезахоронять у спільну могилу біля меморіалу на Київщині.

Сергій Распашнюк, керівник археологічного патріотично-пошукового об'єднання "Дніпро-Україна"

Сьогодні ми перепоховуємо тих, що підняті біля Баришівки та Борисполя у 169 осіб відновлені імена із 1400. Дуже маленький відсоток, як ви бачите, але на те є поважні причини. Взагалі роки знищують не тільки метал, але й бумагу, на котрій були якісь дані раніше.

Провести воїнів в останню путь прийшли місцеві жителі - від школярів до ветеранів другої світової.

Май 45-го, когда была победа. Болел я и мы все равно вышли в этих халатах, кричали - это вообще такая радость была.

Івану Микитовичу 95 років. На фронт потрапив у 17, був у партизанському загоні. Був поранений, хворів на тиф. Побував у полоні, де ледь не помер.

Іван Подсосонний, ветеран Другої світової війни:

Я войну воевал, был в партизанском отряде Колпака, такое слышали соединение? Вот начал я с ним воевать от Припяти, к Карпатам и обратно. В 1944 году мы обратно вернулись больше я находился сначала в разведке, а потом в подрывной группе, подрывали там машины в основном, железнодорожный транспорт, у нас 5 человек группа была.

В таком возрасте - это редко, кто остается, но я сказал - до 103 лет доживу, а там дальше не знаю.

А от Володимиру Андрійовичу 98-м. Він служив у розвідці, брав участь у звільненні Києва. Розповідає, щороку приходить до меморіалу, аби вшанувати пам'ять загиблих.

Це для мене самий святий день. Навіть більше, ніж новий рік і інші свята. Це пам'ять про тих, хто дійсно звільняв Україну.

На перезахоронення приїхали і нардепи від опозиції. Саме вони - й організовують пошуки.

Останки двадцяти двох невідомих воїнів поховали з усіма військовими почестями, відслужили панихиду.

А вже завтра в "Опозиційній платформі - За життя" анонсують святкові заходи на честь Дня перемоги по всій країні.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":