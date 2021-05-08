На Київщині перепоховали захисників України від нацизму [ Редактировать ]
Вшановували пам'ять загиблих воїнів і на Київщині. Тут сьогодні перепоховали українських захисників другої світової. Спеціальні археологічні бригади продовжують знаходити тіла тих, хто віддав своє життя у боротьбі з нацизмом. На жаль, визначити імена загиблих героїв дослідники не змогли.
Із військовими почестями їх поховали у спільній могилі невідомих солдатів. Більше розкаже Лариса Зубенко.
Двадцять два невідомих воїна - рядові та офіцери. Такі результати роботи пошукової бригади за останні пів року. Ідентифікувати тіла не вдалося, тож сьогодні їх перезахоронять у спільну могилу біля меморіалу на Київщині.
Сергій Распашнюк, керівник археологічного патріотично-пошукового об'єднання "Дніпро-Україна"
Сьогодні ми перепоховуємо тих, що підняті біля Баришівки та Борисполя у 169 осіб відновлені імена із 1400. Дуже маленький відсоток, як ви бачите, але на те є поважні причини. Взагалі роки знищують не тільки метал, але й бумагу, на котрій були якісь дані раніше.
Провести воїнів в останню путь прийшли місцеві жителі - від школярів до ветеранів другої світової.
Май 45-го, когда была победа. Болел я и мы все равно вышли в этих халатах, кричали - это вообще такая радость была.
Івану Микитовичу 95 років. На фронт потрапив у 17, був у партизанському загоні. Був поранений, хворів на тиф. Побував у полоні, де ледь не помер.
Іван Подсосонний, ветеран Другої світової війни:
Я войну воевал, был в партизанском отряде Колпака, такое слышали соединение? Вот начал я с ним воевать от Припяти, к Карпатам и обратно. В 1944 году мы обратно вернулись больше я находился сначала в разведке, а потом в подрывной группе, подрывали там машины в основном, железнодорожный транспорт, у нас 5 человек группа была.
В таком возрасте - это редко, кто остается, но я сказал - до 103 лет доживу, а там дальше не знаю.
А от Володимиру Андрійовичу 98-м. Він служив у розвідці, брав участь у звільненні Києва. Розповідає, щороку приходить до меморіалу, аби вшанувати пам'ять загиблих.
Це для мене самий святий день. Навіть більше, ніж новий рік і інші свята. Це пам'ять про тих, хто дійсно звільняв Україну.
На перезахоронення приїхали і нардепи від опозиції. Саме вони - й організовують пошуки.
Останки двадцяти двох невідомих воїнів поховали з усіма військовими почестями, відслужили панихиду.
А вже завтра в "Опозиційній платформі - За життя" анонсують святкові заходи на честь Дня перемоги по всій країні.
Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Для меня это День Победы над нацизмом, это праздник, который никто никогда не перечеркнет. все попытки поменять историю, изменить ее насильственным образом ничего не дадут. Наш народ помнит девятое мая, у каждого есть воспоминания, по каждой семье практически танком прошлась эта война и каждая семья хранит в себе память о дедах, предках, прадедах, отцах, которые воевали и для них это день победы над нацизмом, над той страшной чумой, которая поработила нашу страну, Украину, которая принесла такое горе стране, убили столько людей, поэтому день победы - это все будет свято.
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