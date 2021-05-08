Вакциновані насолоджуються свободою, невакциновані залишаються вдома. У Німеччині схвалили привілеї для людей, які отримали два щеплення або перехворіли на ковід.

Що це за пом'якшення? Та як бути мільйонам німців, які поки ще тільки чекають на щеплення? І коли в Німеччині вакцинуватимуть дітей? Тетяна Логунова розкаже.

Гуляти вечорами, не зважаючи на комендантську годину. Не обмежувати соціальних контактів і не сидіти на самоізоляції після відпочинку за кордоном. А ще - не здавати тесту на коронавірус перед візитом до перукаря чи походом на шопінг. Усе це тепер дозволено німцям, які вже отримали два щеплення або які перехворіли на ковід. Привілеї схвалили уряд, Бундестаг і Бундесрат.

Крістіне Лампрехт, міністр юстиції Німеччини:

Я часто чую: вакцинованим дозволено все! Але про що саме йдеться? Тепер люди, які мешкають у будинках опіки і місяцями не мали жодних контактів, знову зможуть обідати разом у їдальні. Тепер вакциновані в день матері зможуть нарешті відвідати свою найріднішу людину!

Проти - проголосували тільки ультраправі.

Ульріх Оме депутат Бундестагу, фракція "Альтернатива для Німеччини":

Ви повертаєте вакцинованим і тим, хто перехворів гарантовані Конституцією основні права! Але мільйони людей і надалі зазнаватимуть дискримінації!

Невакцинованих у Німеччині і справді - більшість. Дві дози препарату наразі отримали 9 відсотків населення. Ще тридцять відсотків - чекають на друге щеплення. Покращити цифри уряд обіцяє найближчим часом. Уже зараз у країні щодня роблять більше як мільйон ін'єкцій.

У нещеплених є вибір. Вони можуть почекати до червня, коли в Німеччині скасують пріоритетний принцип вакцинації, і обрати препарат. Або просто зараз імунізуватися "Астразенекою". Ця вакцина менш популярна і уряд уже дозволив пропонувати її всім охочим.

А ще лікарям дозволили скоротити інтервал між щепленнями "Астразенекою". Щоб люди більше не чекали на другу дозу по три місяці.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Люди, які планують щось на найближчі тижні й місяці, одразу починають рахувати. Мовляв, зараз травень, якщо я сьогодні зроблю перше щеплення, то коли отримаю друге? І звісно є різниця, станеться це через чотири, шість або дванадцять тижнів. Тому ми залишаємо це рішення на розсуд лікарів.

У червні німці планують почати вакцинацію дітей, старших за 12 років. Це станеться за умови, що Європейська Агенція з лікарських засобів дозволить щепити їх препаратом "Пфайзер". Проімунізувати підлітків уряд хоче до кінця літніх канікул.