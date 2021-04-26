Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca [ Редактировать ]
В понедельник, 26 апреля, представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что Еврокомиссия подала иск против фармацевтической компании AstraZeneca, которая занимается вакцинами от коронавируса. Об этом сообщает Europa press.
Иск был подан в связи с невыполнением условий контракта на поставку вакцин от коронавируса в страны-члены ЕС.
Европейская комиссия в пятницу начала судебный процесс против AstraZeneca на основании нарушений договора о предварительной покупке. Некоторые условия контракта не были соблюдены, и компания не обеспечила надежную стратегию для обеспечения своевременного распределения доз.
Представитель Еврокомиссии добавил, что Еврокомиссия подала иск как от своего имени, так и от имени 27 государств-членов ЕС.
Ранее Степанов рассказал, что Украина прошла третий пик пандемии коронавируса.
Также глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина должна подготовить лабораторию для разработки вакцин.
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