В понедельник, 26 апреля, представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что Еврокомиссия подала иск против фармацевтической компании AstraZeneca, которая занимается вакцинами от коронавируса. Об этом сообщает Europa press.

Иск был подан в связи с невыполнением условий контракта на поставку вакцин от коронавируса в страны-члены ЕС.

Европейская комиссия в пятницу начала судебный процесс против AstraZeneca на основании нарушений договора о предварительной покупке. Некоторые условия контракта не были соблюдены, и компания не обеспечила надежную стратегию для обеспечения своевременного распределения доз.

Представитель Еврокомиссии добавил, что Еврокомиссия подала иск как от своего имени, так и от имени 27 государств-членов ЕС.

Ранее Степанов рассказал, что Украина прошла третий пик пандемии коронавируса.

Также глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина должна подготовить лабораторию для разработки вакцин.

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