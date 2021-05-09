День перемоги відзначили у столиці святковим автопробігом. Колона ретро-машин від самого ранку їздила пам'ятними місцями столиці. Пам'ять загиблих воїнів вшанували сотнями червоних гвоздик і випустили у небо білих голубів, як символ миру. Як все було - розкажуть мої колеги.

Київ. Восьма ранку. У центрі міста людно. З оберемками квітів усі чекають початку святкового автопробігу. Як і в минулі роки, організували його нардепи від "Опозиційної платформи - За життя". Цьогоріч захід стартує символічно від проспекту Перемоги з покладанням квітів до танку Т-34.

Далі учасники святкового автопробігу колоною ретро автомобілів вирушають до Стели Перемоги. Під музичний супровід пісень воєнних часів.

Біля Стели Перемоги нардепи від опозиції зустрічаються з ветеранами другої світової. Після щирих слів подяки і шани у небо злітаються десятки білих голубів. Кожен - як символ миру. Бо саме його зараз так бракує Україні.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Мы очень благодарны нашим ветеранам, которых, с каждым годом, к сожалению, становится все меньше, но которые находят в себе силы - быть с нами в этот праздник, напоминать о великой победе и пока они живы мы хотим пожелать им долгих лет жизни. Пока они живы - они всегда будут у нас моральным стимулом, моральной ценностью и мы никогда не забудем то что они вынесли, то, что они на своих плечах вынесли, то, какую они страну построили - прекрасную, процветающую. И сегодня в День Победы, мы хотим пожелать, чтобы в стране скорее наступил мир, чтобы закончилась эта война, чтобы страна обрела мир и стабильность для развития.

Зберегти національну пам'ять і не дозволити переписати історію - мрія і прохання ледь не кожного ветерана.

Альфред Долінський, дитина війни:

Бережіть престарілих людей. Від образи, негоди - щодня. За спиною у них війни і смог, роки тяжкої праці і бит. Та у старості слабенький крок. І дихання не рівний ритм. І у старості сили не ті. Днів непрожитих - малий запас! Бережіть престарілих людей. Без яких не було б і вас!

В опозиції запевняють, готові боротися за історичну правду.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

И мы создали это движение. Оно сегодня актуально тем, что мы ведем борьбу за сохранение исторической памяти, за сохранение той славы, которую добыли наши предки, которую мы должны чтить не только в эти годы, а в века. это праздник славы - той победы которую 76 лет тому назад добыли в боях кровопролитных представители Украины, других союзных республик. Это победа советского народа. И мы чтим память героев, мы чтим память героизма тех, кто трудился и ковал победу в тылу. Мы, как "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия, которая чтит память войны, год тому назад пообещали создать общественное движение "Украинский Фронт" - защиты национальной памяти, защиты истории, в том числе истории Великой Отечественной Войны.

Автопробіг рушив центром столиці. Бульвар Тараса Шевченка, Хрещатик. Вшанували пам'ять Генерала Ватутіна. До пам'ятника поклали квіти.

Парк Вічної Слави. Тут на ветеранів чекали кияни. Прийшли віддати їм шану за перемогу. Згадували тих, хто визволив українську землю. І тих, хто з війни не повернувся. Як знак подяки - квіти біля Вічного Вогню.

Подарук героям сьогодні зробила, здається, і сама погода - сонячне київське небо теж, наче, раділо далекій перемозі 1945.