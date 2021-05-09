Від заходу до сходу сьогодні містяни вшановували пам'ять загиблих у роки Другої Світової війни

Автопробіги відбулися і в регіонах України. А ще від заходу до сходу сьогодні містяни вшановували пам'ять загиблих у роки Другої Світової війни.

До пам'ятників люди йшли з лампадками та квітами. А ветерани зі сльозами згадували останні дні війни. Мої колеги готові розказати більше.

Військовий оркестр, сотні людей на площі та незліченна кількість квітів біля Монумента Перемоги. Так 9 травня відзначали у Чернівцях.

Михайло Папієв, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Наша влада сьогоднішня хоче створити з українців якусь депресивну націю. Тобто лишити нам тільки дні жалоби, дні суму, дні трагедій. Я впевнений в тому, що це неправильно, і наша партія "Опозиційна платформа - За життя" сьогодні разом з ветеранською організацією спромоглася зробити свято.

Ветерани згадують останній день страшної війни.

Микола Биков, ветеран Другої світової війни:

Конечно, мы были все рады, отмечали салютом, когда нам объявили. Сожалели, что не все мы дошли до Победы.

Активісти відновили пам'ятники по всій області. Відреставрували танк, який першим увірвався до окупованих нацистами Чернівців. Привітали кожного ветерана.

Михайло Папієв, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

До кожного прийшли додому, кожного спитали, що потрібно, яка потрібна допомога. Комусь скопали городи, зорали городи, комусь продуктовий набір, комусь на лікування дали. Тобто треба цінувати кожного ветерана і треба якось його долучати до виховання молоді.

Михайло Олександрович воював уже в 13-річному віці був розвідником. Старші побратими називали його просто - син полку. Нині фронтовику 93 роки.

Михайло Лада, ветеран Другої світової війни:

Мы шутили между собой и говорили - разрешите доложить коротко и просто, я большой охотник жить лет до девяносто! Это свершилось.

У пам'ять про загиблих воїнів опозиціонери поклали квіти до Меморіалу Слави.

День Перемоги у Херсоні розпочався біля меморіалу в Парку Слави. Близько тридцяти автівок вирушили на автопробіг.

Єгор Устинов, голова Херсонської регіональної організації "Опозиційна платформа - За життя":

Они важны прежде всего следующим поколениям. Показать и дать почувствовать им ощущение этого праздника. Конечно, важно и ветеранам дать почувствовать, что их помнят, чтят этот праздник. Мы все вместе будем делать все возможное, чтобы память о великом подвиге народа-победителя не угасала.

На чолі святкової колони символічно - "Побєда". Такі Газ М20 випустили саме до дня Перемоги. Цьому вже за 60, але він працює як новий, і дасть фору багатьом сучасним автівкам.

Артур Ткачук, учасник автопробігу:

Он очень удобен, на ходу на сегодняшний день. Очень мягкий комфортный автомобиль, аналогов на сегодняшний день среди современных практически нет. Это только "Роллс-Ройс" или "Бентли".

Із прапорами Перемоги, під супровід військових пісень, святкова колона проїхалася знаковими вулицями, привертаючи увагу містян. Випадкові водії - сигналили на знак підтримки, а пішоходи - махали руками та аплодували.

З Херсону автопробіг вирушив до Каховки, а завершився аж в Геніченську.

У Сумах в День Перемоги - теж автопробіг. Сучасні й раритетні автівки проїхалися центром міста. У пам'ять про всіх тих, хто виборював мир.

Олександр Стрельченко, голова Сумської обласної організації "Опозиційна платформа - За життя":

День Победы - это объединяет всех людей, и мы хотим, чтобы его не забыли. Мы последнее поколение, которое видело и общается с нашими ветеранами, и знаем истинную историю Великой Отечественной Войны. И поэтому мы хотим, чтобы сохранить сберечь эту память, сберечь о том героическом подвиге, которые совершили наши деды и прадеды.

До Меморіалу Вічної Слави - люди несуть квіти. Людмила Семенівна шукає на стелі ім'я своїх рідних.

Школа Олександр Карлович. 20-58 Уже Тоня, сестра вона уже в архіві нашла документи.

А цим жінкам, коли розпочалася війна, було лише по 5-6 років. Але вони добре пам'ятають жахи життя в окупованому місті.

Віра Танчик, жителька Сум:

Помню фашистів со свастіками, з овчарками, коли вони облаву робили, як ми од них ховалися. Дуже гарно пам'ятаю бомбежки. Як ми переховувались у підвалах, в погребах таких. Дуже добре помню. І для мене це не праздник. Це ну це сльози, це говорить, що я пережила в дитинстві.

Лідія Кашеварова, жителька Сум:

Пам'ятаю і німців, і бомбежки пам'ятаю. Батько загинув. Батькових два брати загинули. Мамині сестри були в Германії, тому що забрали в Германію.

Та найсильніші спогади - про травень 1945.

Віра Танчик, жителька Сум:

І дуже добре помню як уже об'явили що перемога. І ми мама нас вивела на вулицю, тепло було руки всі вгору підняли. Молились Богу, слава Богу, закончилось оце страшне лихоліття.

Для Одеси один з головних меморіалів - це Пам'ятник Невідомому матросу на Алеї Слави. Саме сюди - вшанувати пам'ять героїв - сьогодні прийшли тисячі одеситів. Поклали квіти - і депутати від "Опозиційної платформи - За життя". В руках вони несли портрети своїх рідних, які брали участь у Другій світовій.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я от всей души поздравляю наших земляков, одесситов, всех граждан Украины с Днем Победы мы благодарны ветеранам за то, что они принесли мир, независимость, свободу нашему народу и никакие новые Веяния, новые какие-то идеологические вводные не могут поменять тот генетический код, который есть у одесситов - вольного города, свободного города, сильного города, города-героя!

Особливе свято влаштували у селі Старі Маяки. Там відновили меморіал воїнам, які боронили край під час нацистської окупації. Тепер тут благоустрій, алеї вимощені плиткою. Проєкт реконструкції розробили … місцеві школярі. Ось такий собі зв'язок поколінь.

Микола Бурдюжа, голова Старомаяківської сільради:

Ми оголосили конкурс серед дітей - в цьому брали участь всі діти небайдужі і потім ми взяли архітектора, який Втілив всі ті бажання цих дітей тобто починаючи з плитки, освітлення, благоустрою, висадження дерев.

Князь Хачатрян, депутат Одеської облради, "опозиційна платформа - За життя":

Мне очень приятно, что появились люди, которые реально знают историю и болеют, и восстанавливают Память нашу. Это мы должны все передать нашим детям, молодежи нашей, что мы должны восстановить все памятники. Это наша память, эти люди, которые погибли и сегодня оставили нам такую страну - забывать нашу историю, я считаю, что мы не имеем права - это наша история!

Кажуть: цей позитивний досвід має бути поширений по всій країні.