В понедельник, 10 мая, пройдет виртуальный саммит "Бухарестской девятки". Президент США Джо Байден намерен присоединится к нему. Об этом сообщает DW.

Главными темами обсуждения станут безопасность в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины.

станут безопасность в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины. Целью проведения саммита заявлена координация позиций безопасности стран региона.

заявлена координация позиций безопасности стран региона. В переговорах примут участие президенты Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литвы, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Белом доме отметили, что в выступлении на саммите Джо Байден выразит стремление более тесного сотрудничества с союзниками по НАТО в Восточной Европе, в регионах Балтийского и Черного моря со всего спектра глобальных вызовов.

Ранее Байден заявил о "потрясающем прогрессе" в борьбе с COVID.

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