Байден примет участие в саммите стран-членов НАТО из Восточной Европы: о чем будут говорить [ Редактировать ]
В понедельник, 10 мая, пройдет виртуальный саммит "Бухарестской девятки". Президент США Джо Байден намерен присоединится к нему. Об этом сообщает DW.
- Главными темами обсуждения станут безопасность в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины.
- Целью проведения саммита заявлена координация позиций безопасности стран региона.
- В переговорах примут участие президенты Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литвы, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В Белом доме отметили, что в выступлении на саммите Джо Байден выразит стремление более тесного сотрудничества с союзниками по НАТО в Восточной Европе, в регионах Балтийского и Черного моря со всего спектра глобальных вызовов.
Ранее Байден заявил о "потрясающем прогрессе" в борьбе с COVID.
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