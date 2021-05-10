Празднование Дня Победы объединило миллионы граждан Украины [ Редактировать ]
9 мая тысячи людей во всех городах Украины шли к памятникам воинам-освободителям, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти подвигу настоящих героев. Всюду чествовали ветеранов.
В Киеве праздничный марафон "Оппозиционной платформы - За жизнь"стартовал утром 9 мая от легендарного танка Т-34 на проспекте Победы. Затем депутаты от ОП-ЗЖ вместе с киевскими ветеранами возложили цветы к обелиску "Городу-герою Киеву" на площади Победы и выпустили в небо голубей, в память о павших в Великой Отечественной войне. Вместе с жителями Киева оппозиционеры принесли цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Славы и памятнику генералу Ватутину.
Стартовавший в столице автопробег "Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!" поддержали в Днепре и Ужгороде, Запорожье и Полтаве, Одессе и Николаеве, Мариуполе и Лисичанске, Харькове и Краматорске, Сумах и Кировограде, Кривом Роге, Херсоне и Черкассах.
Накануне Дня победы активисты "оппозиционной платформы - За жизнь" во всех городах и населенных пунктах страны провели "толоки памяти", во время которых привели в порядок могилы воинов-освободителей, облагородили территории мемориальных комплексов. Провели акцию "Миллион цветов для героев". Навестили и поздравили ветеранов Великой Отечественной, организовали праздничные концерты для участников боевых действий, детей войны. Никто не остался без внимания оппозиционеров. День Победы еще раз показал, что для украинцев это любимый и всенародный праздник.
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