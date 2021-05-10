Майже 47 мільйонів доларів від Росії вимагатиме Чехія, як компенсацію за вибухи на складах боєприпасів. Нагадаю, ідеться про диверсію, скоєну 2014 року на складах боєприпасів поблизу села Врбетице, у результаті якої загинули двоє людей.

У Чехії вважають, що до організації диверсії були причетні агенти російських спецслужб. Тому минулого місяця з країни вислали 18 російських дипломатів. А підозрюваних у організації вибухів оголосили в розшук. Це російські агенти Петров та Боширов, які також засвітилися під час отруєння родини Скрипалів у британському Солсбері. Російська сторона усі звинувачення відкидає.