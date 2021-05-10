COVID-19 в Україні: одужали понад 9 тисяч пацієнтів [ Редактировать ]
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні змінилася на краще. За минулу добу зафіксовано майже 3 тисячі нових інфікувань. Одужали понад 9 тисяч пацієнтів. Померли - 119. Найбільша кількість нових хворих у Дніпропетровській, Донецькій і Львівській областях.
З початку кампанії з вакцинації разову дозу препарату отримали понад 860 тисяч людей, другу ін'єкцію - 446 осіб. Отже, у ковідній статистиці світу за добу Україна з 11 позиції перемістилась на 18. У антилідерах залишаються Індія, Бразилія і США.
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