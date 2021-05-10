В ООН закликали не фінансувати проєкти з викопного палива [ Редактировать ]
ООН закликала світову спільноту не фінансувати проєкти з викопного палива. За словами Генерального секретаря Антоніу Гутерріша, температура на планеті за останній рік на 1,2 градуса перевищує норму доіндустріальної епохи. Тоді як граничний показник становить 1,5 градуса.
Перевищення означатиме катастрофічну зміну клімату. Щоб цього уникнути, вугільну генерацію до 2030 року треба скоротити у два рази. Тому в ООН закликають фінансові установи і країни великої сімки більше інвестувати саме в зелену енергетику.
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