Боевики на Донбассе применили минометы и гранатометы [ Редактировать ]
На Донбассе с начала текущих суток, 10 мая, вооруженные формирования России дважды нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
Так, противник вел огонь по позициям украинских военных вблизи Троицкого из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Также стреляли из подствольных гранатометов по позициям ООС вблизи Авдеевки.
Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войсках Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Также в районе ООС пиротехники разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.
Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.
Отметим, 9 мая на Донбассе было зафиксировано одно нарушение "тишины". Вблизи Авдеевки боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Потерь среди воинов ООС не было.
Ранее сообщалось, что 4 мая в Верхнеторецком Донецкой области мирный житель во время уборки на кладбище подорвался на взрывном устройстве и погиб.
Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.
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