COVID-19 - на паузі. Вихідні та святкові дні - позитивно позначилися на статистиці. Менше як три тисячі інфікованих за добу. Та чи не оманливі ці цифри і чи не зміниться ситуація вже до кінця цього тижня - знає Олександр Васильченко.

На травневі гуляти, вочевидь, пішли не тільки українці, а й коронавірус. Свідченням тому - статистика. Тести минулої доби зробили майже 22 тисячі людей. Для порівняння: у будні ця цифра уп'ятеро більша і сягає до ста тисяч перевірок на COVID-19.

На сьогодні ж маємо майже три тисячі позитивних відповідей. При цьому одужали понад 9 тисяч пацієнтів. Померли -119. У лідерах за кількістю інфікувань - Дніпропетровська, Донецька і Львівська області. А от Київ вийшов із п'ятірки антилідерів. Нині в Україні не лишилося жодної "червоної" області. Регіони або "жовті", або "помаранчеві".

Свята позначилися і на кампанії з вакцинації. За минулу добу щепили тільки тисячу українців. А в столиці і ще в 11 областях взагалі не зробили жодного проти-ковідного уколу. Тим, хто імунізувався, за інформацією СНБО, вводили "АстраЗенеку" і "Синовак". "Пфайзер" минулої доби не отримав ніхто. По всій Україні працювали 15 мобільних бригад і 25 пунктів. Тим не менше, разову дозу препарату вже отримали понад 860 тисяч людей, другу - 446.

Нагадаю, від початку пандемії на коронавірус захворіли понад 2 мільйони 122 тисячі українців. Вилікувалися - майже мільйон 770 тисяч. Понад 46 тисяч хворих недугу не побороли. Таким чином, згідно з останніми даних світової статистики, Україна за показниками захворюваності на COVID-19 - з 11 позиції перемістилася на 18. Найкритичніша ситуація залишається в Індії, Бразилії і США.