13 кримінальних проваджень відкрили в поліції під час заходів 9 травня. Левова частка через використання забороненої символіки. Найчастіше це "серп і молот" і георгіївська стрічка.

Нагадаю, з 2015 символи тоталітарних режимів в Україні під забороною. Але, чи легко це все купити? Де продають і чому? І що не потрапляє під закон? Богдан Вербицький усе докладно розповість.

Символи "на межі фолу". Бо з 2015 символіка тоталітарних режимів під забороною!

Антон Башловка, юрист:

Ключове слово - "пропаганда".

Що під це поняття підпадає? Чи можливо зараз купити заборонені "серп і молот", або "свастику"?

Відповіді на ці запитання я поїхав шукати сюди, на Андріївський узвіз. Це своєрідна "туристично-сувенірна мекка" столиці. Тут тобі й картини, і прикраси, і колорит минулого! Майже одразу помічаємо невеличкі погруддя Леніна, пілотки Збройних сил Радянського Союзу, звісно, з кокардою у вигляді зірки. Цікавлюся, за скільки ж продадуть!

- А це ваш товар? - Ні. А чий? - Ну він зараз підійде. Ну чого ви мене знімаєте?!

Щоправда, не всі продавці такі "непривітні" зі своїми покупцями. А їх, до речі, цього року дуже мало - коронавірус же! Тож попит на "радянщину" низький. Бо купували тільки іноземці.

Валерій, продавець:

Сейчас вообще никто ничего не спрашивает так как туристический бизнесс лёг. Всё легло. У нас очень мало туристов в стране.

Валерій продає антикваріат. На "розкладці" справжній історичний сюр! Поруч із погруддям Леніна і Радянськими орденами - посвідчення солдата "СС" та пряжка зі свастикою. Але запитують таке доволі рідко!

Валерій, продавець:

Ну не спрашивают и мы не продаём в основном. Это был большой праздник на самом деле. И это большая победа была. Я считаю.

Чи вважається продаж подібного "товару" порушенням закону?

Антон Башловка, адвокат:

Дозволяється торгівля антикваріатом. Тобто, наприклад, якщо людина продає антикварні речі того часу, на яких є символіка радянського союзу, тобто це дозволено.

"Антикварну" позначку ставлять навіть у онлайн-магазинах. Це, приміром, статуетка "братерства" Сталіна та Гітлера. Знизу - примітка: "експонат суто історичний і не є пропагандою". Ще один "виняток" із правил - історична реконструкція, або зйомка фільму. Усе інше - поза законом.

Антон Башловка, адвокат:

Тобто заборонено відповідно використання червоного прапора разом з серпом і молотом і п'ятикутною зіркою. Заборонено використання свастики, заборонено використання зображень, які цього стосуються.

За статистикою, саме 9 травня складають найбільше протоколів про такі порушення.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України:

Поступило близько 40 повідомлень про події, які пов'язані з відзначенням 76 річниці перемоги над нацизмом. Найбільше, звичайно можемо констатувати це порушення використання забороненої символіки.

Це, приміром, кадри з Житомира. Місцеві вийшли на вулицю з портретами загиблих родичів у Другій Світовій війні. Щоправда, деякі фото були прикрашені георгіївськими стрічками.

Це заборонена символіка. Будь ласка. Я зараз заберу.

Багато учасників на червоних прапорах позакривали серп і молот. Але ті однаково просвічувалися. Хоча юридично це вже не порушення закону, бо символ - закритий.