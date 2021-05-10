В Одесі патрульні з погонею затримали п'яного порушника [ Редактировать ]
П'яний і без прав. В Одесі патрульні з погонею затримали порушника який протаранив одразу дев'ять автівок. Він не зупинитися на вимогу поліцейських, почав тікати. На швидкості не впорався з керуванням і протаранив дев'ять припаркованих вздовж дороги - машин.
Після останнього зіткнення - автівку порушника пошкодило так, що та врешті зупинилася. Як з'ясувалося, водій був п'яний. Посвідчення водія при собі не мав. Ба більше, ніколи його не отримував.
Під час перевірки на "Драгері", у крові чоловіка зафіксували 1 і 23 проміле алкоголю.
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