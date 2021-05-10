П'яний і без прав. В Одесі патрульні з погонею затримали порушника який протаранив одразу дев'ять автівок. Він не зупинитися на вимогу поліцейських, почав тікати. На швидкості не впорався з керуванням і протаранив дев'ять припаркованих вздовж дороги - машин.

Після останнього зіткнення - автівку порушника пошкодило так, що та врешті зупинилася. Як з'ясувалося, водій був п'яний. Посвідчення водія при собі не мав. Ба більше, ніколи його не отримував.

Під час перевірки на "Драгері", у крові чоловіка зафіксували 1 і 23 проміле алкоголю.