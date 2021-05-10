У Кропивницькому автомеханік втілив мрію свого життя [ Редактировать ]
Електромобіль - власноруч. У Кропивницькому автомеханік втілив мрію свого життя: переробив півстолітній "Запорожець" на сучасний електрокар. Він уже витискає сто кілометрів за п'ять з половиною секунд. Але і це не фінал. Що чекає на автівку далі? дивіться.
Блакитний, швидкий та безшумний. За кермом цього "електрокара", а насправді Запорожця, Дмитро - автоконструктор із Кропивницького - демонструє свою техніку дрифту.
Цей Запорожець - в народі "горбатий" - стандартний продукт радянського автопрому. П'ять років тому його вже іржавим викупив кропивницький автомеханік Дмитро. Хотів утілити мрію свого життя - власноруч зібрати електромобіль, який за характеристиками не поступатиметься світовим брендам.
Дмитро Гидулян, власник електромобіля "Запорожець":
Був кузов, який наполовину був згнивший і якби не було ні фар, ні молдінгів, ні стьокол, ні дворніків, які також було найти, в оригіналі практично все, правда ці ободки від мотоцикла ЯВА, вони підходять по розміру, стьокла, кузов практично в оригіналі.
П'ять років - стільки ж тисяч доларів і розбитий Запорожець перетворився на блискучого красеня, а головне став супер економним. Адже тепер це електромобіль. Заряджає його Дмитро вдома від сонячної батареї лише за три години.
Дмитро Гидулян, власник електромобіля "Запорожець":
Зараз принципово, як вона буде їхати і які буде дарувати емоції, тоєсть уже зараз цей Запорожець їде бистрише Порш Панамеро 3 літра, якби зараз він проїжджає 70 км на заряді, але вже скоро тут буде батарея десь близько 140 км на одному заряді їхать буде ще швидше.
Однак навіть на цьому кропивницький автоконструктор не планує зупинятися. І вже працює над тим, щоб електрозапорожець розганявся до ста кілометрів за дві секунди, як електрокари відомого бренду.
по теме
Творці електрокару переконані: машину можна вдосконалити, і вона не поступатиметься відомим зарубіжним моделям, а за окремими параметрами навіть їх випереджатиме
Мовляв, долають гак у понад сотню кілометрів. І, якщо для далекобійників це економія, то для селян суцільні збитки. Вантажівки остаточно розбили сільські дороги, і навіть будинки почали сипатися
В среду, 5 мая, на трассе Киев - Одесса во время пути загорелся автобус
У Харкові сьогодні можна було покататися на ретро-тролейбусі. Там влаштували парад цих машин з нагоди 82 річниці запуску першої тролейбусної лінії
Які АЗС краще оминати, аби не розоритися на ремонті авто?