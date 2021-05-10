В Польше археолог Лукаш Щепаньски из Острудского музея сообщил об обнаружении раннесредневекового клада каролингских динариев, уникального для этой части Европы. Об этом пишет НВ.

Находка включает в себя 118 серебряных монет и их фрагментов. Ученые нашли динарии императора Людовика Благочестивого (814−840) и обол короля Карла Лысого (840−877) из франкской династии Каролингов.

Монеты были обнаружены во время исследования мультикультурного археологического памятника в коммуне Бискупец в Новом городском повете.



По мнению Щепаньски, руководившего археологическими работами, клад раннесредневековых монет Каролингов в этой области является чем-то необычным и поэтому трудно интерпретируемым. Археологи пока нашли в этой части Европы только единичные монеты того периода, отчеканенные на монетных дворах Западной Европы, а для торговли использовали в основном арабские монеты.

Ранее сообщалось, что в США найден клад в 1 млн долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.