На фронті зафіксували два порушення режиму тиші [ Редактировать ]
Два порушення режиму тиші було на сході країни минулої доби. Неподалік Троїцького бойовики атакували із заборонених мінометів 120 калібру, а біля Авдіївки відкривали вогонь із підствольних гранатометів.
У штабі запевнили - бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.
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