Скасування локдауну: як минули перші вихідні в Європі? [ Редактировать ]
Країни Євросоюзу поступово скасовують карантинні обмеження. У Бельгії запрацювали кафе та ресторани, в Греції відкрили пляжі. Як минули після-локдаунні вихідні в Європі - дивіться у наступному сюжеті.
Це, без перебільшення, найочікуваніше послаблення коронавірусних обмежень для більшості бельгійців. Після піврічної перерви тут нарешті відчинилися ресторани та бари. І хоч не повністю, а лише тераси, - цього достатньо, щоб відчути себе як у докоронавірусні часи.
Столики повинні бути на півтораметровій відстані один від одного, і, сівши за них, клієнти мають право знімати маски. Без них у Бельгії ходити вулицями досі заборонено.
Oлів'є Тіссо, столяр:
Провести час із найближчими друзями за межами дому це те, чого ми чекали найбільше. Після семимісячної перерви - це дійсно відчутне задоволення.
Та дехто розтягнув це задоволення надовго. На брюссельській площі Флаже, поряд з якою живе найбільше студентів, суботній вечір перетворився у масову вечірку з салютами. Молодь забула про маски і, схоже, вирішила нарешті "відірватися".
Адже досі в країні діяла комендантська година. І 8 травня її скасували. Після півночі вмовляти людей розійтися прийшов мер району, в якому відбувалася вечірка.
Крістос Дулькеріді, мер брюссельського району Іксель:
Добрий вечір! Я Крістос Дулькеріді - мер Ікселя. Уже пів на першу ночі. Ми дозволили вам веселитися увесь вечір. Тепер, у знак поваги до місцевих жителів, я дуже прошу вас розійтися.
Пішли у натовп з проханнями-роз'ясненнями і поліцейські.
Прошу покинути площу, будь ласка! Дякую!
Проте всі вмовляння виявились марними. І о пів на другу ночі площу вже зачищали водометами. А молодь відбивалась пляшками з-під випитого алкоголю.
А от німці бельгійцям поки тільки заздрять. Кафе і ресторани в країні працюють лише "на виніс". Утім, вихідні врятувала погода. Якщо на минулому тижні у більшості регіонів ще пролітав сніг, то в суботу-неділю температура повітря стрімко підскочила до 25 градусів тепла.
Німці ринули на вулицю. Усі парки, сквери та пляжі на узбережжях річок і озер були заповнені людьми. Відпочивали невеликими компаніями, із дотриманням соціальної дистанції. Для власного спокою - можна було просто на вулиці зробити швидкий тест на коронавірус. Його безкоштовно пропонували всім охочим.
Пауль Верніке, працівник служби охорони здоров'я Берліна:
Зазвичай, якщо ти хочеш зробити тест, треба записуватися і кудись йти. Ми ж вирішили запропонувати людям перевіритися спонтанно.
Гуляли німці до десятої вечора. Адже в більшості регіонів країни нині діє комендантська година. На відміну від Іспанії, де її якраз скасували. Цю подію іспанці відсвяткували масовими вечірками на вулицях. У Мадриді, Барселоні та інших великих містах країни люди співали й танцювали до ранку. Без жодного натяку на соціальну дистанцію.
Я вважаю, що право перебувати на вулиці і вільно пересуватися - це фундаментальне право людини. А там вже кожен сам несе відповідальність за свої рішення: чи дотримується він санітарних норм, чи ні.
А от греки на вихідних - засмагали на пляжах. Їх нарешті відкрили для відвідувачів.
Ми дуже довго на це чекали. Живемо поруч і звикли купатися з травня по жовтень. Ми щодня буваємо на морі.
Незабаром на грецьких пляжах засмагатимуть і туристи. У п'ятницю Греція відкриє туристичний сезон. Прилетіти на відпочинок зможуть і українці. Принаймні, раніше міністр туризму цієї країни повідомляв, що українців планують пускати з довідкою про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом на коронавірус.
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Це, без перебільшення, найочікуваніше послаблення коронавірусних обмежень для більшості бельгійців. Після піврічної перерви тут нарешті відчинилися ресторани та бари. І хоч не повністю, а лише тераси, - цього достатньо
Це, без перебільшення, найочікуваніше послаблення коронавірусних обмежень для більшості бельгійців. Після піврічної перерви тут нарешті відчинилися ресторани та бари
Якби не маски, які здуває поривчастим вітром, то можна подумати, що це архівні кадри з докоронавірусних часів. Італія послаблює обмеження і поступово повертається до нормального життя
Від сьогодні у транспорт пускають без спецперепустки, а ще можна знову посидіти в ресторані, сходити на шопінг чи зайнятися спортом у фітнес-клубі
Чи означає це скасування карантинних обмежень?