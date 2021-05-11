В США одобрили применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для подростков 12-15 лет. Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) страны.

Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии, сообщается на сайте регулятора.

Читайте также В 11 регионах Украины приостановили вакцинацию

Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех доступных данных и подтвердило, что преимущества этой вакцины для лиц в возрасте от 12 лет и старше перевешивают известные риски.

"Расширение FDA разрешения на экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 15 лет является важным шагом в борьбе с пандемией", - заявила исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок.

Ранее сообщалось, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.