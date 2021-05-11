В США вакциной Pfizer разрешили прививать подростков [ Редактировать ]
В США одобрили применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для подростков 12-15 лет. Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) страны.
Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии, сообщается на сайте регулятора.
Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех доступных данных и подтвердило, что преимущества этой вакцины для лиц в возрасте от 12 лет и старше перевешивают известные риски.
"Расширение FDA разрешения на экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 15 лет является важным шагом в борьбе с пандемией", - заявила исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок.
Ранее сообщалось, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины.
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