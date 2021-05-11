В Италии 23-летняя студентка Пизанского университета получила по ошибке шесть доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer/BioNTech.

Девушка жалуется на головную боль, усталость и боли в руке, но не планирует подавать иск против медсестры, сообщает Corriere della Sera.

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По словам итальянки, утром 9 мая она пришла делать прививку в больницу в городе Масса-Каррара. Препарат от коронавируса от Pfizer/BioNTech поставляется в ампулах, рассчитанных на шесть доз. Девушке ввели ампулу целиком. Студентка получила вакцину, так как проходит практику в больнице, а всем медикам в Италии предписана обязательная вакцинация.

Медики сразу заметили ошибку и рассказали девушке о произошедшем. Она отметила, что очень испугалась, так как информации о подобных случаях не было. Кроме того, девушка пожаловалась на боли.



В больнице студентку держали под наблюдением в течение суток, а затем отпустили домой. Итальянка подчеркнула, что, если будет необходимость делать повторную вакцинацию, то сделает это еще раз, но только одну дозу.

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