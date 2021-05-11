Португальських працівників міграційної служби засудили за вбивство українця [ Редактировать ]
У Португалії засудили до тюремного ув'язнення працівників міграційної служби - за вбивство українця торік. Суд Лісабона встановив, що інспектори били українця в наручниках ногами і кийками та зламали йому ребра, це і спричинило задуху.
Обох відправили за ґрати на сім та дев'ять років відповідно. Нагадаю, 40-ка річного громадянина України затримали 10 березня 2020. Оголосили про заборону в'їзду до Португалії. Хоча він мав дозвіл на роботу в ЄС. 12 березня українця знайшли мертвим у камері для депортованих. Через скандал директор міграційної служби Португалії і його заступник пішли у відставку.
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