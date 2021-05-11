Неподалік Рима археологи знайшли рештки неандертальців [ Редактировать ]
Рештки дев'ятьох неандертальців знайшли неподалік Рима. Про це повідомили в Міністерстві культури. Археологи встановили, що кістки належать сімом дорослим чоловікам, одній жінці та дитині.
Знайдені неандертальці жили в різні періоди. Деяким решткам від 50 до 68 тисяч років, іншим - майже 100 тисяч. Учені виявили, що їхній раціон був різноманітним, переважно харчувалися злаками. Крім людських кісток, знайшли рештки носорогів, гігантських оленів, печерного ведмедя, диких коней та гієн.
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