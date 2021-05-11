Рештки дев'ятьох неандертальців знайшли неподалік Рима. Про це повідомили в Міністерстві культури. Археологи встановили, що кістки належать сімом дорослим чоловікам, одній жінці та дитині.

Знайдені неандертальці жили в різні періоди. Деяким решткам від 50 до 68 тисяч років, іншим - майже 100 тисяч. Учені виявили, що їхній раціон був різноманітним, переважно харчувалися злаками. Крім людських кісток, знайшли рештки носорогів, гігантських оленів, печерного ведмедя, диких коней та гієн.