У Кропивницькому авто-механік переробив пів столітній Запорожець на сучасний електро-кар. Наразі автівка розганяється до ста кілометрів за п'ять із половиною секунд і на одному заряді проїжджає сімдесят кілометрів.

Однак на цьому авто-конструктор зупинятися не планує і далі вдосконалює свого спритного "Запорожця".

Блакитний, швидкий та безшумний. За кермом цього "електрокара", а насправді Запорожця, Дмитро - автоконструктор із Кропивницького - демонструє свою техніку дрифту.

Цей Запорожець - в народі "горбатий" - стандартний продукт радянського автопрому. П'ять років тому його вже іржавим викупив кропивницький автомеханік Дмитро. Хотів утілити мрію свого життя - власноруч зібрати електромобіль, який за характеристиками не поступатиметься світовим брендам.

Дмитро Гидулян, власник електромобіля "Запорожець":

Був кузов, який наполовину був згнивший і якби не було ні фар, ні молдінгів, ні стьокол, ні дворніків, які також було найти, в оригіналі практично все, правда ці ободки від мотоцикла ЯВА, вони підходять по розміру, стьокла, кузов практично в оригіналі.

П'ять років - стільки ж тисяч доларів і розбитий Запорожець перетворився на блискучого красеня, а головне став супер економним. Адже тепер це електромобіль. Заряджає його Дмитро вдома від сонячної батареї лише за три години.

Дмитро Гидулян, власник електромобіля "Запорожець":

Зараз принципово, як вона буде їхати і які буде дарувати емоції, тоєсть уже зараз цей Запорожець їде бистрише Порш Панамеро 3 літра, якби зараз він проїжджає 70 км на заряді, але вже скоро тут буде батарея десь близько 140 км на одному заряді їхать буде ще швидше.

Однак навіть на цьому кропивницький автоконструктор не планує зупинятися. І вже працює над тим, щоб електрозапорожець розганявся до ста кілометрів за дві секунди, як електрокари відомого бренду.