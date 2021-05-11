"Вряд ли будет соглашение": генсек ООН о миротворцах на Донбассе [ Редактировать ]
В Организации Объединенных Наций (ООН) в ближайшее время вряд ли договорятся о введении миротворцев на Донбасс. На сегодня слишком много разных точек зрения на то, какой может быть такая миссия. Об этом в интервью российским СМИ заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, ООН выступает за сохранение "нормандского формата" и выполнение минских договоренностей.
"Конечно, мы озабочены недавней эскалацией, нарушением договоренности о прекращении огня. Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться", - подчеркнул Гутерриш.
В то же время он отметил, что договоренность об отправке миротворцев ООН на Донбасс вряд ли будет достигнута в ближайшее время.
"Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы в Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем", - добавил Гутерриш.
Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.
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