Суд признал незаконной отмену выборов в отдельных населенных пунктах Луганской и Донецкой областей [ Редактировать ]
11 мая Шестой апелляционный административный суд признал незаконным Постановление Центральной избирательной комиссии №161 от 8 августа 2020 г., которым были отменены местные выборы в 18 ОТГ Донбасса.
Напомним, данным Постановлением ЦИК отменил проведение местных выборов 25 октября 2020 г. в отдельных подконтрольных населенных пунктах Луганской и Донецкой областей (в общей сложности в 18 населенных пунктах), чем лишил права голоса около 500 тысяч избирателей.
С иском в суд еще в августе 2020 г. обратился член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Евгений Байрамов.
Согласно Кодексу административного судопроизводства, решение вступает в силу с момента его оглашения и может быть обжаловано в Верховном Суде.
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