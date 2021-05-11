11 мая Шестой апелляционный административный суд признал незаконным Постановление Центральной избирательной комиссии №161 от 8 августа 2020 г., которым были отменены местные выборы в 18 ОТГ Донбасса.

Напомним, данным Постановлением ЦИК отменил проведение местных выборов 25 октября 2020 г. в отдельных подконтрольных населенных пунктах Луганской и Донецкой областей (в общей сложности в 18 населенных пунктах), чем лишил права голоса около 500 тысяч избирателей.

С иском в суд еще в августе 2020 г. обратился член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Евгений Байрамов.

Согласно Кодексу административного судопроизводства, решение вступает в силу с момента его оглашения и может быть обжаловано в Верховном Суде.