Захворюваність і смертність від коронавірусу у світі вийшла на плато. Але неприпустимо високе. Так вважають у ВООЗ. Медексперти зазначили зниження фіксують у всіх регіонах, окрім південно-східної Азії.

Минулого тижня на планеті зареєстровано майже п'ять із половиною мільйонів нових випадків хвороби і до 90 тисяч смертей. Тож епідеміологічна ситуація залишається небезпечною по всьому світу.

Глобальною проблемою у ВООЗ вважають індійський штам коронавірусу - попередні дослідження свідчать, що він, імовірно, більш заразний за початковий.