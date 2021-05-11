Пандемія коронавірусу вийшла на плато [ Редактировать ]
Захворюваність і смертність від коронавірусу у світі вийшла на плато. Але неприпустимо високе. Так вважають у ВООЗ. Медексперти зазначили зниження фіксують у всіх регіонах, окрім південно-східної Азії.
Минулого тижня на планеті зареєстровано майже п'ять із половиною мільйонів нових випадків хвороби і до 90 тисяч смертей. Тож епідеміологічна ситуація залишається небезпечною по всьому світу.
Глобальною проблемою у ВООЗ вважають індійський штам коронавірусу - попередні дослідження свідчать, що він, імовірно, більш заразний за початковий.
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