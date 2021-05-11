"Холостячка" шокировала преображением внешности [ Редактировать ]
Украинская артистка, которая ранее стала главной "холостячкой" страны, Ксения Мишина поразила неожиданным образом. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram. переображением
Так, она предстала перед подписчиками с объемной прической, ярким макияжем и в наряде с оголенными плечами. Завершали эффектный лук различные кольца и сережки, а также свою "изюминку" добавил румянец на щеках.
Поклонники сравнили звезду с американской актрисой и моделью Мэрилин Монро. Фанаты были в восторге от увиденного, активно комментируя кадры:
"Я подумала, что это Даша Астафьева", "Украинская Мерлин Монро", "Вы на этом фото на Астафьеву похожи!", "Очень красивая в любом образе", "Самая невероятная, очень красиво, стильно и модно", "Идеальная!".
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Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира. А вот американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной.
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