Украинская артистка, которая ранее стала главной "холостячкой" страны, Ксения Мишина поразила неожиданным образом. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram. переображением

Так, она предстала перед подписчиками с объемной прической, ярким макияжем и в наряде с оголенными плечами. Завершали эффектный лук различные кольца и сережки, а также свою "изюминку" добавил румянец на щеках.

Поклонники сравнили звезду с американской актрисой и моделью Мэрилин Монро. Фанаты были в восторге от увиденного, активно комментируя кадры:

"Я подумала, что это Даша Астафьева", "Украинская Мерлин Монро", "Вы на этом фото на Астафьеву похожи!", "Очень красивая в любом образе", "Самая невероятная, очень красиво, стильно и модно", "Идеальная!".

Также мы писали о том, что холостяк Иракли Макацария удивил архивными фото.

Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира. А вот американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной.