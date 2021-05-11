Для тих, кому за 60: Німеччина висунула вакцині Johnson&Johnson нові рекомендації [ Редактировать ]
Шляхом "Астразенеки". Німеччина рекомендує вакцину "Джонсон і Джонсон" лише людям, старшим за 60, а Норвегія може викреслити її з національного плану щеплень. Чому? І в яких європейських країнах по цей препарат, навпаки, стають у черги? Тетяна Логунова розкаже.
На вакцину "Джонсон і Джонсон" у Німеччині покладали великі надії. І сподівалися, що вона стане каталізатором імунізації адже цей препарат треба вводити лише один раз. Але щось пішло не так. Напередодні поставки великої партії, німецька комісія з вакцинації рекомендувала "Джонсон і Джонсон" лише людям старшим за 60 років. А вони в Німеччині вже майже всі імунізовані іншими препаратами, або чекають на другу дозу.
Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:
У червні і липні ми очікуємо на велику партію препарату "Джонсон і Джонсон", щонайменше 10 мільйонів доз. Тому, беручи до уваги рекомендації комісії з вакцинації і повідомлення про можливі поодинокі, але серйозні побічні ефекти, ми вирішили скасувати пріоритетний доступ до цього препарату.
Іншими словами: вакцинуватися "Джонсон і Джонсон" зможуть усі охочі. Люди старші за 60 - без жодних застережень. Молодші - після консультації у лікаря і оцінки можливих ризиків. Такі самі правила діють і для препарату "Астразенека".
Про ймовірний ризик утворення тромбів - ще у квітні повідомляли Сполучені Штати. Там зафіксували сім подібних випадків і навіть на деякий час призупиняли щеплення цим препаратом. Утім, згодом паузу скасували і відновили вакцинацію. Зробила заяву і Європейська агенція з лікарських засобів. Мовляв, зв'язок не виключений, але переваги вакцини значно перевищують ймовірні ризики.
Оцінку регулятора - європейські країни трактують по-різному. Данія відмовилася від використання препарату. Зробити теж саме уряду радять і норвезькі експерти.
Ларс Форланд, голова комісії з вакцинації Норвегії:
Ми не рекомендуємо використовувати вакцини на основі аденовірусів у національній програмі щеплень. Я не буду вдаватися в деталі, вони відомі, йдеться про серйозні побічні ефекти.
А от у Нідерландах вирішили вакцинувати. За початком щеплень особисто спостерігав міністр охорони здоров'я.
Уго де Йонге, міністр охорони здоров'я Нідерландів:
Це перше щеплення вакциною "Джонсон і Джонсон" в нашій країні.
Вакцинують і в Польщі. Ба більше, однодозова вакцина там настільки популярна, що за нею стоять черги.
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