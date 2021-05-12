В среду, 12 мая, в Ивано-Франковске, на улице Галицкая, взорвался автомобиль BMW Х5. Неизвестный обстрелял его из гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Так, обстрел автомобиля совершался со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская. Неизвестный применил, скорее всего, ручной противотанковый гранатомет. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по части 2, статьи 194, части 1, статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская окружная прокуратура.

Ранее мы писали о том, что на трассе Киев-Чернигов произошел серьезный инцидент. Так, возле села Прогресс водитель автомобиля Mercedes стрелял в водителя маршрутки с пассажирами.

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