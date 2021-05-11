Во вторник, 11 мая, курс доллара на межбанке в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 15 копеек до 27,61 гривен за доллар, курс в покупке до 27,59 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,60 гривен за евро.

Отметим, что 11 мая торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5900 - 27,6100 грн/доллар, евро 33,5797 - 33,6013 грн/евро, российский рубль 0,3725 - 0,3730 грн/рубль.

Ранее мы писали о том, что редчайший металл на планете дорожает быстрее биткоина.

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