Курс доллара на межбанке начал "падать" [ Редактировать ]
Во вторник, 11 мая, курс доллара на межбанке в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 15 копеек до 27,61 гривен за доллар, курс в покупке до 27,59 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,60 гривен за евро.
Отметим, что 11 мая торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5900 - 27,6100 грн/доллар, евро 33,5797 - 33,6013 грн/евро, российский рубль 0,3725 - 0,3730 грн/рубль.
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