Отмена патентов на вакцины: Ляшко сделал заявление [ Редактировать ]
В среду, 12 мая, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, какие возможности даст отмена патентов на вакцины от коронавируса. Об этом сообщает "Сегодня".
Так, по его словам, это позволит быстро получать технологии и производить препарат в любой стране мира, где есть фармацевтические производства. В Украине они есть.
Украинские фармацевтические компании готовы провести достаточно быстро трансфер технологий, чтобы выпускать вакцину для борьбы с коронавирусной болезнью уже сегодня, в этих условиях.
Ляшко с оптимизмом относится к информации, которая звучит от мировых ассоциаций, об отмене патентов на вакцины.
Фармбизнес говорит о готовности через шесть дней с момента трансферта технологии выпустить препарат, который можно колоть украинцам. Мы провели переговоры с несколькими посольствами и ожидаем определенных решений о возможности трансфера технологий в Украине.
Тем не менее пока данные, о каких именно вакцинах ведутся переговоры, Минздрав разглашать не может.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу выполнить цель по вакцинации от коронавируса 50% населения Украины до 24 августа.
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