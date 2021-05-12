Україні надійде матеріальна допомога на вакцинацію проти COVID-19 [ Редактировать ]
Світовий банк надасть Україні 90 мільйонів доларів на вакцинацію проти коронавірусу. Позику схвалили в межах програми екстреного реагування на пандемію.
За ці кошти планують щепити 10 мільйонів людей, а також покращити інфраструктуру для зберігання і транспортування вакцин. А ще провести інформаційні кампанії щодо імунізації.
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