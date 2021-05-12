В среду, 12 мая, глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что развитие системы обороны Украины предусматривает пять стратегических целей. Как именно намерены усиливать оборону он рассказал в ходе форума "Украина 30".

Одним из определяющих направлений развития нашего войска является введение объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины с соблюдением требований демократического гражданского контроля. В рамках первой стратегической цели спланировано соединить и интегрировать процессы организации всеохватывающей обороны Украины и объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах.

Вторая цель предусматривает укомплектование ВСУ профессиональным персоналом, практическое внедрение способа доукомплектования боевых военных частей резервистами без объявления мобилизации, развитие системы военного образования и науки, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих, повышение роли сержантского и старшинского состава.

Мы предусматриваем, что до 2025 года Вооруженные силы Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90% и военнослужащими, которые подписали контракт на службу в резерве, 10-20%.

В третью стратегическую цель входит обеспечение ВСУ, других составляющих сил обороны современным вооружением и военной техникой.

В частности, планируется осуществить наращивание ракетного вооружения, перевооружение на новые и модернизованные образцы ракетно-артиллерийского вооружения, обеспечение современными противовоздушными и противоракетными средствами, развитие возможностей авиации, в том числе беспилотной, наращивание корабельного состава, перевооружение новой бронетехникой, разработку роботизированных систем, беспилотных комплексов, а также систем управления войсками и оружием, в том числе на основе искусственного интеллекта.

Четвертым компонентом развития обороны является развитие военной инфраструктуры, усовершенствование объединенной логистики, системы медицинского обеспечения и обеспечения достаточными средствами и материальными средствами.

В рамках пятой стратегической цели будет реализовано достижение интегрированных оперативных возможностей сил обороны.

Напомним, что Минобороны завершает подготовку Плана обороны Украины. Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести секторальные санкции против России.

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