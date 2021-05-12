Союз европейских футбольных ассоциаций возбудил дисциплинарное дело в отношении трех футбольных клубов, которые все еще участвуют в турнире Суперлги. В настоящее время речь идет о мадридском "Реале", каталонской "Барселоне" и туринском "Ювентусе".

Новоназначенные инспекторы УЕФА будут заниматься расследованием потенциальных нарушений нормативно-правовой базы.

Сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА "Реалом", "Барселоной" и "Ювентусом" из-за так называемого проекта Суперлига.

Отмечается, что дополнительную информацию о расследовании в отношении этих футбольных клубов обещают предоставить позже. В случае отказа выхода из "несанкционированного" турнира Суперлиги, футбольным клубам-нарушителям грозит отстранение от еврокубков на два сезона.

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Кроме того, исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором рассматривался вопрос относительно клубов-основателей Суперлиги. "Исполком ознакомился с последней информацией, касающейся так называемой "Суперлиги".

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