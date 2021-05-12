Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в трехсетовом матче на старте основы турнира WTA-1000 в Риме, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Украинка, которая посеяна под 5-м номером, начинала выступления сразу со второго круга, и завоевала выигрыш над 19-летней Амандой Анисимовой из США - 2:6, 6:3, 6:4.

В решающем сете Свитолина вела - 5:2, и соперница смогла взять два гейма подряд. Однако наша соотечественница не позволила американке полностью восстановить равновесие и в десятой игре сделала нужный брейк.

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