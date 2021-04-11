Украинский тяжелоатлет дважды победил на чемпионате Европы в Москве [ Редактировать ]
Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак завоевал две золотые награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве.
Спортсмен победил в весовой категории до 109 кг, сообщает Tribuna.com.
Отмечается, что Чумак стал лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг). В рывке украинец показал четвертый результат - 181 кг.
Вес до 109 кг - олимпийский, поэтому результат будет учтен в олимпийской квалификации. Это золото стало для Чумака третьим. Все три победы он одержал в трех различных весах - в 2017 (до 94 кг), 2019 (до 102 кг) и 2021 (до 109 кг) годах.
В медальном зачете чемпионата Европы украинская сборная лидирует. В официальный зачет идут только большие медали, которые учитывают общий результат, рывок и толчок. Таких наград Украина имеет 4 золотых и 1 бронзовую. Также у Украины - 14 малых подиумов (10 золотых наград и 4 бронзовые).
Ранее мы писали о том, что украинка завоевала три золотых медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Украинка Ирина Деха стала двукратной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Выиграв соревнования в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 кг), Деха в общем зачете опередила двух россиянок - Яну Сотиеву (246 кг в сумме двоеборья; 112+134) и Анастасию Романову (243 кг; 111+132)
Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг показала лучший результат как в рывке (95 кг), так и в толчке (113 кг). Следовательно, у нее три медали высшей пробы - по сумме двоеборья и за отдельные виды. Камила Конотоп завоевала для Украины первое "золото" среди женщин на чемпионатах Европы с 2016 года
МВФ спрогнозировал численность населения Украины до 2026 года
Счет в матче на 34-й минуте открыл Жуниор Мораес
Невероятное заявление сделали в УЕФА