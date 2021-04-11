Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак завоевал две золотые награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве.

Спортсмен победил в весовой категории до 109 кг, сообщает Tribuna.com.

Отмечается, что Чумак стал лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг). В рывке украинец показал четвертый результат - 181 кг.

Вес до 109 кг - олимпийский, поэтому результат будет учтен в олимпийской квалификации. Это золото стало для Чумака третьим. Все три победы он одержал в трех различных весах - в 2017 (до 94 кг), 2019 (до 102 кг) и 2021 (до 109 кг) годах.

В медальном зачете чемпионата Европы украинская сборная лидирует. В официальный зачет идут только большие медали, которые учитывают общий результат, рывок и толчок. Таких наград Украина имеет 4 золотых и 1 бронзовую. Также у Украины - 14 малых подиумов (10 золотых наград и 4 бронзовые).

Ранее мы писали о том, что украинка завоевала три золотых медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

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